Bengihan: “Kamu Hizmeti Komisyonu’nun partizanca emellere alet edilmesine izin vermeyeceğiz"

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Kamu Hizmeti Komisyonu’nda demokrasiye, adalete ve şeffaflığa dayalı bir yönetim olması için mücadele edeceklerini kaydetti.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nda bu sabah yaşanan gelişmelerle ilgili KTAMS ve Kamu-Sen adına ortak açıklama yapan Bengihan, "kurumun partizanca emellere alet edilmesine izin vermeyeceklerini" söyledi.

KHK Başkanı Köseoğlu’nun Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü uyarınca yapılan sözlü yarışma sınavlarında 17 yıldır uygulanan yöntemi ‘ben yaparım olur’ zihniyetiyle kaldırmak istediğini savunan Bengihan, geçmişte gözlemci olarak sınavlara katılan sendikalara adayların kriter puanlarıyla bilgi ve belgelerin verildiğini belirtti.

Köseoğlu döneminde bunun yapılmadığını söyleyen Bengihan,“Komisyon Başkanı olarak atandığı günden beri sendikaların gözlemci olmasını dahi hazmedemediğini tavırlarıyla ortaya koyan, Sınav Tüzüğü’nü değiştirerek şeffaflıktan ve adaletten uzaklaşmaya çalışan Köseoğlu’nun tavrı bizler için şaşırtıcı olmadı” ifadelerini kullandı.

Güven Bengihan, Köseoğlu’nun Başbakanlık Müsteşarlığı yaptığı dönemde yapılan partizanca istihdamların altına imza attığını da iddia etti.

Bengihan, şu ifadeleri de kullandı:

“Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan adalete ve şeffaflığa dayalı icraat beklemek ölü gözünden yaş beklemektir. Kendisini bu kurumun başına atayan zihniyetin temsilcisi olarak kurumu partizanca emelleri için kullanmak amacındadır. Sayın Ömer Köseoğlu anayasal bir kurum olarak tarafsız, şeffaf ve adil olması gereken Kamu Hizmeti Komisyonu’nu babasının çiftliği gibi idare edeceğini zannediyorsa yanılıyor. Sendikalarımızın buna geçit vermeyeceğini belirtir, demokrasiye, adalete ve şeffaflığa dayalı bir yönetim için sonuna kadar mücadele edeceğimizi vurgularız.”

Öte yandan sendikalar, yarın saat 09.30’da Kamu Hizmeti Komisyonu önünde konuyla ilgili basın açıklaması yapacak.