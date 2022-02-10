Bengihan: "Maraş'a karşılık Ercan ve Mağusa Limanı konusu ciddiyetle ele alınmalı"

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Nicos Anastasiadis’in gönderdiği mektupta güven yaratıcı önlemler çerçevesinde Maraş’ın BM himayesinde yasal sahiplerine açılmasına karşılık , Ercan Hava Limanı’nın uluslararası uçuşlara ve Mağusa Limanı’nın uluslararası ticarete açılması önerisinin ciddiyetle ele alınması gerektiği düşüncesinde olduklarını kaydetti.

Bengihan şunları belirtti:

"Yıllardır Kıbrıs Türk Toplumunun ambargolar altında ezildiği yönünde şikayette bulunan taraf olarak; ambargoların kırılması yönünde çok önemli bir adım olan bu öneriyi hiç değerlendirmeden reddetmek samimiyetten uzak ve Kıbrıs Türk tarafının elini zayıflatacak bir tutumdur.

Ekonomik olarak her geçen gün daha kötüye giden, dışa bağımlı bir yapı ile siyasi anlamda da kendi kendini yönetme kabiliyetini yitiren Kıbrıslı Türkler’in tek çıkış yolu iki toplumlu, iki bölgeli federasyon çatısı altına karşılıklı kabul edilebilir bir çözümle uluslararası hukuka dahil olmaktır. Son günlerde ülkemizde yaşanan olaylar bu gerçeği bir kez daha ortaya koymuştur.

Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulunması yönünde çok olumlu katkı sağlayacak olan, ayni zamanda ekonomik anlamda da Kıbrıslı Türkler açısından büyük önem taşıyan güven yaratıcı önlemlerin hayata geçirilmesi için yetkilileri sorumlu davranmaya davet ederiz."