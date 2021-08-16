Bengihan: "Sosyal güvenlik yatırımlarının durdurulması asla kabul edilemez"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Başkanı Güven Bengihan, bazı ekonomik örgütlerin, hükümetin Sosyal Sigorta Prim Desteğini devam ettirmemesini gerekçe göstererek işverenlere “sosyal sigorta primlerini ödememe” çağrısı yapmasını eleştirdi.
Pandemiden olumsuz etkilenen sektörlere Sosyal Sigorta Prim desteğinin sürdürülmesinin bu sektörlerin ayakta kalması açısından gerekli olduğu yönündeki görüşünü ifade eden Bengihan, ancak pandemi döneminde işleri ve gelirleri artan sektörlere aynı desteğin verilmesinin adil olmadığını kaydetti.
Bengihan, “Destek verilecekse açlık sınırının altında bir ücretle yaşam mücadelesi veren özel sektör çalışanlarına verilmelidir. Toplumun en savunmasız kesimine karşı bu kadar insafsız davranılmasını şiddetle kınar, Anayasamızın sosyal devlet ilkesini hatırlatırız” dedi.