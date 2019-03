Bengihan: "Sosyal sorumluluk bilinci ile onları kucaklayalım”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Tüm bireyler gibi Down Sendromlu bireylerin de ilgiye, sevgiye, iletişime ihtiyaçları olduğunu unutmayalım. Sosyal sorumluluk bilinci ile onları kucaklayalım” dedi.

Bengihan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’nün toplumu bu konuda bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak adına ilan edilmiş bir gün olduğunu kaydetti.

Genetik bir farklılık nedeniyle Down Sendromlu olarak dünyaya gelen bireylerin kapasitelerini maksimum düzeyde kullanabilmeleri için doğru desteğin zamanında verilmesi büyük önem taşıdığına işaret eden Bengihan, bu nedenle toplumdaki her bireye, sivil toplum örgütlerine ve devlete büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti.