Bengihan: “Tüm sağlık çalışanlarına yemek verilmeli”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, kamu sağlık çalışanları arasında adalet sağlanması adına 24 saat görevde olan tüm sağlık çalışanlarına yemek verilmesini talep etti.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, pandemi sürecinde kendileri ve ailelerinin sağlığı büyük bir risk altındayken fedakarca hizmet veren sağlık çalışanlarının hizmetlerinin takdire şayan olduğunu belirtti.



İki yıldan beri pandemi sürecinin yükünü çeken sağlık çalışanlarının, vaka sayısının artması ve yetersiz personel nedeniyle uzun süre çalışmak zorunda kaldığını kaydeden Bengihan, “KTAMS olarak, kamu sağlık çalışanları arasında adalet sağlanması adına 24 saat görevde olan tüm sağlık çalışanlarına yemek verilmesini talep ediyoruz” dedi.Bu konuda ısrarlı ve konunun takipçisi olacaklarını ifade eden Güven Bengihan, sağlık çalışanları hak ettikleri haklara ve çalışma koşullarına kavuşana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.