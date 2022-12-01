Benli: “Biz yandaş istihdamına ve savurganlığa değil, hizmete ve dönüşüme inandık”

Gönyeli ve Alayköy Belediyesi Başkan Adayı Ahmet Y. Benli, "popülist, kayırmacı, yandaş siyasetiyle yöneltilen belediyelerin ne noktaya geldiğini halkın iyi bildiği, bundan dolayı Gönyeli ve Alayköy halkının kendilerine sahip çıktığı" görüşünü dile getirdi.

Seçim Ofisi'nden verilen bilgiye göre, ülkede peş peşe krizler yaşandığını, insanların canının yandığını söyleyen Benli, “Bir reform altında belediyeler kapatıldı, bu koşullarda ömrümüzü verdiğimiz belediyemizi bırakıp da gidemezdik” şeklinde konuştu.

Benli, “Biz insanlarımıza rahat olunuz, gaile çekmeyiniz, biz buradayız dedik; tecrübemizle, ilkelerimizle, dürüstlüğümüzle biz varız, Gönyeli ile Alayköy’ü çok daha büyük ölçekli projelere taşıyacağız. Bu düşüncelerle yeniden aday olduk, halkımızın verdiği güvenle de yol alıyoruz” dedi.

CTP Gönyeli ve Alayköy Belediyesi Başkan Adayı Ahmet Y. Benli, katıldığı TV programında, soruları yanıtladı. "Dürüst, adil, çalmadan, çaldırmadan, eşitlikçi yönetim anlayışına" dikkat çeken Ahmet Y. Benli, ülkenin tüm belediyeleri içerisinde en güçlü belediyenin Gönyeli Belediyesi olduğunu iddia ederek, "bunu israfı önleyerek başardıklarını" anlattı.

-“Belediyeleri bu ülkede batağa sürükleyen yanlış istihdamdır”

“Eğer siz hısımınızı, akrabanızı istihdam ederseniz, yandaş istihdamı yaparsanız, oy için istihdam yaparsanız belediyeler batar” diyen Benli, ülkede belediyeleri batağa sürükleyenin de yanlış istihdam politikaları olduğunu vurguladı. Benli, “İnsanlar adaletimize ve vizyonumuza inandığı için dönüşümü başardık” şeklinde konuştu.

-“Önceliğimiz hısım, akrabamız değil, kentimiz oldu, belediyemiz oldu”

Benli, “Bizim de aklımız keserdi, elimiz kolumuzu uzundu, evlatlarımızı daireye alalım, müdür yapalım, müsteşar yapalım. Üçü de özelde işler. Üçü de üniversite mezunu. Bir tek akrabam yok Gönyeli Belediyesi’nde. Böyle başlar bir belediyenin kalkınması. Dürüst ve adil olacaksınız önce. Öncelik hısım akrabanız yandaşınız değil, kentiniz olacak, belediyeniz olacak” dedi.

-“Biz Dönüşüme Gerçekten İnandık”

“Biz dönüşüme gerçekten inandık” diyen Benli, “İlkeli ve dürüst yönetimle geldiğimiz en güçlü noktayı, şimdi Alayköy’le de güçlerimizi birleştirerek geliştireceğiz” şeklinde düşüncelerini özetledi.

-“Alayköy Belediyesi Açık Kalacak”

Ahmet Y. Benli, “Biz Alayköy ve Yılmazköy halkına açıkça söylüyoruz; belediyenizi kapattılar, biz açık tutacağız, Alayköy Belediyesi dünden bugüne nasıl yönetilmişse, yine öyle yönetilecek, idari koşulları, vergileri ve yaşamları değişmeyecek, gönülleri rahat olsun” dedi. “Alayköy belediyesini kapattılar, yeni kurulan Gönyeli-Alayköy Belediyesi’ni de kapatarak Lefkoşa’ya bağlamayı düşünüyorlar” diyen Benli, "kendi dönemlerinde belediye çalışanlarının tek bir gün maaş gailesi çekmediğini, belde halkının tek gün hizmetten mahrum kalmadığını" söyledi.

Benli, “Popülist, kayırmacı, yandaş siyasetiyle yöneltilen belediyelerin ne noktaya geldiğini bu halk iyi biliyor, o nedenle Gönyelili, Alayköylü bize sahip çıkıyor” dedi. Benli, “Biz emekle, terle, insanımızın vergileri ile güçlü bir noktaya taşıdığımız belediyeleri ne kapattırırız, ne de geriye gitmesine müsaade ederiz” şeklinde konuştu.

-“Alayköylüler kendilerinden oy isteyenin belediyelerini kapatan masanın mutfak şefi olduğunu unutmasınlar”

“Alayköylüler rahat olsunlar ve kendilerinden oy isteyenin belediyelerini kapatan masanın mutfak şefi olduğunu da unutmasınlar” diyen Ahmet Y. Benli, yeniden seçilmesi halinde, güçlerini birleştirerek, büyük ölçekli işler için ilerleyeceklerinin sözünü verdi.

İlk günden itibaren yerinden yönetim ilkesini benimsediklerini ifade eden Benli, Alayköy’ü Gönyeli, ya da Gönyeli’yi Alayköy gibi yönetmenin mümkün olmadığını, her bölgenin kendi özel koşulları olduğunu anlattı. Ahmet Benli, yeniden başa gelirse, Alayköy Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere, Alayköy'ün de kanalizasyon sistemine dahil edilmesi vaadinde bulundu. Gönyeli ve Alayköy’de yapılan geniş araştırmalara göre projelerini belirlediklerini ifade eden Ahmet Y. Benli, projelerinden birinin sosyal belediyecilik temelinde Düğün Parkı ve Sosyal Tesisler olduğunu söyledi.

Benli, "Yönetim, merak etme hallederiz demekle olmuyor. Pek çok kurumu öyle batırdılar. Mesele, doğru, adil, ilkeli yönetimdir. Belediyelerin de başkanların da çalışanların da ortak amacı halka hizmettir, bu unutulmasın" dedi.