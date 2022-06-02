Benli: “Çocuklarımız barışı inşa edecek, geleceği kuracak”

Gönyeli Belediyesi’nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği 13’üncü Çocuk Şenliği dün gerçekleştirildi.

Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Gönyeli Belediyesi’nin organizasyonunda gerçekleşen Çocuk Şenliği kortejle başladı.

Yalçın Park’ta devam eden şenlikte, birçok okuldan öğrenci, çeşitli gösteriler sundu.

Çağda Özsoy’un sunumunu yaptığı Gönyeli 13’üncü Çocuk Şenliği; Gönyeli İlkokulu, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu, Gönyeli SAM, The American Future College, , Minik Dahiler, Maya Kids, Neşe Yuvam, 9 Eylül ilkokulu ve Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa iş birliğinde gerçekleştirildi.

-Benli

Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Yalçın Benli, şenlikte yaptığı konuşmada, pandemi nedeniyle iki yıldır organize edemedikleri çocuk şenliğinin bu yıl yüksek katılımla gerçekleştiğini belirterek, “Demek ki hepimiz bu şenliği çok özlemişiz” dedi.

“Çocuklarımızın yüzleri gülüyor, hepimiz 2 yıl sonra buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuşan Benli, 2007’de göreve geldiklerinde çağdaş bir yaşam için dönüşüm ve gelişim sözü verdiklerini anımsattı.

Benli şöyle devam etti:

“Bugün 2 yıl aradan sonra yine çocuklarımızla hep beraberiz. 1 Haziran Çocuk Günü'nde geçmiş yıllarda olduğu gibi çocukların doyasıya eğlenebileceği bir şenlik hazırladık. Onlar bizim canımız. Yarınları kazanmak gibi bir sorumluluğumuz var. Biz çocuklarımızı dünyalı yetiştirirken, onların barışı inşa edecek, geleceği kuracak en önemli varlığımız olduğunu hep anımsamalıyız.”

Gönyeli Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenecek uçurtma şenliği ise 4 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’de Belediye Bulvarı’nda yapılacak.

Öte yandan dördüncüsü düzenlenecek Bisikletli Gönyeli 4. Halk Sürüşü de aynı gün, saat 16.30’da Belediye Bulvarı’nda başlayacak.