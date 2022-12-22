Benli KTAMS’ı ziyaret etti

Gönyeli Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Yalçın Benli, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan’ı ziyaret etti. Ülkenin en eski en köklü sendikasında bulunmaktan ötürü mutluluğunu dile getiren Benli, ülkenin kamuya yapılan gereksiz istihdamlardan çok çektiğini ifade ederek görevde oldukları sürede buna çok dikkat ettiklerini bundan sonra da devam edeceklerini kaydetti.

Benli, emekten yana olduklarını ve partizanlığa her zaman karşı durduklarını belirterek kamunun menfaatlerini dağıtarak bir yere varılamayacağını ifade etti. Partizanca istihdamların karşısında olduklarının da vurgusunu yapan Benli, reel politikanın uygulanarak kalkınmanın uygulayıcısı olacaklarını söyledi.