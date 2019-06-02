Benli Market yenilendi... Gönyeli’deki Marketin 1. etabı açıldı

KIBRIS GENÇ TV ÖZEL-MUAZZEZ GAZİHAN KATİPOĞLU

Gönyeli’de uzun yıllardan beri bu yana hizmet veren Benli Market yenilenen dizaynı ve ürün çeşitliliğiyle büyük süpermarketleri aratmıyor.

İçerisinde çok çeşit ürünün bulunduğu Benli Market uygun fiyatlarıyla da müşterilerinin ilgi odağı oluyor. Herzaman taze sebze ve meyve ihtiyaçlarını da karşılayacak manav reyonuyla da dikkatleri üzerine çeken Benli Markette geçtiğimiz gün yenilenerek açılış töreni düzenlendi.

Gönyeli’de yenilenen Benli süpermarket’in birinci etabının açılışı törenini Gönyeli Belediye başkanı Ahmet Benli yaptı. Birçok davetlinin katıldığı açılışta konuşan Benli market sahibi Ali Benli, halka daha kaliteli hizmet vermek adına yenilendiklerini ifade ederek, açılışa katılan herkese teşekkürlerini iletti.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2019, 16:44