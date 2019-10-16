Benter: "BM Güvenlik Konseyi’nin Maraş yasal sahiplerine verilsin kararını destekliyoruz"

BM Güvenlik Konseyi’nin “Maraş yasal sahiplerinin yerleşimine açılabilir” kararının ardından Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter açıklamalarda bulundu.

Benter açıklamasında; “Biliyorsunuz ki Vakıflar, Kıbrıs’ta takriben 500 yıllık bir kurumdur. Kapalı Maraş diye isimlendirilen bölge de 500 yıldır vakıflara aittir. İngilizler adaya gelmeden çok önce de, Birleşmiş Milletler kurulmadan çok önce de ve Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmadan çok önce de vakıflar vardı. Bu araziler vakıflara aittir. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi “Maraş yasal sahiplerine geri verilmelidir” dediğinde biz bunu kabul ediyoruz. Yasal sahipleri vakıflardır. Bu arazilerin vakıflara verilmesi, vakıfların kontrolünde açılması ve topluma hizmet eder hale getirilmesi bizim için çok güzel bir karardır” dedi.