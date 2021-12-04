Benzinciler Birliği'nden açıklama

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, benzin istasyonlarına ikmallerin yapıldığını belirterek, “Şu anda ikmaller yapılıyor. Öğleye veya öğleden sonraya tüm istasyonlarda benzin ve mazot olacak” dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Çağdal, birçok benzin istasyonuna ikmal yapıldığını, gün içerisinde her istasyonda benzin ve mazot olacağını söyledi.Levent Çağdal, “Şu anda ikmaller yapılıyor. Öğleye veya öğleden sonraya tüm istasyonlarda benzin ve mazot olacak” dedi.

Ülkede, 1 Aralık'tan beri akaryakıt tedariğindeki sorun nedenıyle sıkıntılar yaşanıyor. Akaryakıt istasyonlarında bazı petrol ürünleri bittiği için satışı yapılamıyor. Sabah saatlerinde akaryakıt istasyonlarının önlerinde araç kuyrukları da gözlemlendi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun dün yaptığı açıklamada, ülkedeki yakıt sıkıntısının giderildiğini Alpet’in yakıt gemisinin adaya geldiğini ve tedarikin tamamlandığını, K-Pet’in gemisinin de dün ülkeye varacağını bildirmişti.

Art arda gemi varışlarının planlandığını da söyleyen Bakan Atun, her iki şirketten de önümüzdeki haftaya denk gelecek şekilde ikişer geminin daha gelişinin planlanmasını istediklerini ve bunun teyidini aldıklarını ifade etmişti.