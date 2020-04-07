Ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili bugün idrak edilecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesi nedeniyle Müslümanlar, Berat Kandili'nde evlerinde ibadet ve dua edecek.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay tarafından yapılan açıklamada “07 Nisan 2020 Salı gününü Çarşamba gününe bağlayan gece, af ve mağfiret gecesi olan Berat Kandilidir. Berat gecesi, tövbe etme, kurtuluşa erme, Rabbimizin istediği gibi bir kul olma azmimizi yenileme vaktidir. Hadis kitaplarımızda geçtiği üzere, Allah Teâlâ’nın şirk dışında bütün günahlar için af kapılarını açtığı, duaları kabul ettiği, keffaret ve mağfiret gecesi olarak da adlandırılan gece, Berat gecesidir “denildi.

“Müminler asırlardır bu geceyi kendilerine müjdelenen af ve mağfirete ulaşabilmek, hata ve günahlardan tövbe edip kurtularak, Allah’ın rızasını kazanmak için inananların önüne açılmış fırsat kapısı olarak görmüştür diyen Atalay, “Kıbrıs Türkü de Osmanlı geleneğine uygun şekilde bu geceyi kandil olarak adlandırıp manevi bir fırsat olarak görmüş ve asırlardır coşkuyla idrak etmiştir” ifadesini kullandı.

İSLAM’DA YAŞAMIN KORUNMASI ESASTIR

Halkın ve İslam aleminin Berat Knadilini kutlayan Atalay, koronavirüs nedeniyle çok sayıda insanın zor durumda kaldığını ve bu insanlara yardım etmek gerektiğini vurguladı.

Atalay açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Malumunuz olduğu üzere; küresel bir salgına dönüşen ve henüz tedavisi bulunamadığı için on binlerce kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs tehdidi devam etmektedir. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de haftalardır evlerimizden dışarı çıkamıyoruz.

İnancımıza göre yaşamın korunması ve hastalıklara karşı tedbir alınması İslam’ın en temel esasıdır. Diğer bütün esaslar canın korunması esası üzerine bina edilmiştr. Bu ilke, Müslümanlar için dinidir. Bu nedenle Koronavirüs salgınına karşı hep birlikte mücadele etmek, devletimizin yetkili organlarının ilân ettikleri tedbirlere uymak, insani olduğu kadar Kur’an ve Hadislerde de benzer durumlarla ilgili açıkça buyurulduğu gibi, mutlaka uyulması gereken dini bir sorumluluktur. Kendimizin ve sevdiklerimizin canını koruduğumuz gibi, diğer insanların da canını korumak, bizden dolayı tehlikeye girmelerini engellemek dini görevdir. Aksi tutum, İslam dinine göre Allah katında, intihar etmek ve dolaylı olarak bir başkasının hastalanarak acı çekmesine sebebiyet vermek, dahası canını kaybetmesine neden olmak, yani katil olmak olarak değerlendirilir.

ÇOK SAYIDA İNSANIN YARDIMA İHTİYACI VAR

Koronavirüs salgını nedeniyle diğer ülkeler de olduğu gibi ülkemizde de işyerleri, okullar, daireler kapalı durumdadır. İşini kaybettiği veya salgın tehlikesi nedeniyle çalışamadığı için zor durumda olan çok sayıda insan bulunmaktadır. Özellikle üçüncü ülkelerden gelen öğrenci, işçi kardeşlerimizin durumları da her geçen gün ağırlaşmaktadır. Bugüne kadar bu durumdaki kardeşlerimize elimizden geldiğince ulaşmaya ve gücümüz oranında yardımcı olmaya çalıştık, hayırseverlerimizin ve kendilerinin şahsi katkılarıyla din görevlilerimiz aynı şekilde çalışmaya devam etmektedirler. Bu süreçte, başta Kızılay olmak üzere, ülkemizdeki hayır kurumlarının desteklenmesi elzemdir. Bu çerçevede din görevlilerimiz ve camilerimizle bu yöndeki her türlü faaliyet için hizmete hazırız.

SOKAK HAYVANLARINI DOYURALIM

Talip Atalay, insanoğlunun kendi canının derdine düştüğü bu salgın zamanlarında aynı dünyayı paylaşan hayvanları, özellikle sokak hayvanlarını da unutmama çağrısı yaptı. Atalay, “şehirlerin boşaldığı, hepimizin evlerimize kapandığımız bu günlerde, bizlerin verdikleri veya bizlerden artanlarla yaşamını sürdüren sokak hayvanlarının doyurulması da dini olarak görevlerimizdendir. Allah katında üzerimizde onların da hakları olduğunu, onlardan dolayı da hesaba çekileceğimizi, onlara merhametin iki cihanda af ve mağfiretimize vesile olacağını unutmayalım” dedi.