Berberler Birliği: "Paket, beklentilerimizi karşılamadı"

Kıbrıs Türk Berberler Birliği, açıklanan ekonomik paketin beklentilerini karşılamadığını bildirdi.

“Koronavirüse karşı önlem alma amaçlı olarak 14 gündür işyerlerimiz maalesef kapalı” denilen açıklamada, “Biz berberler, küçük esnaflar, hepimiz gün çalışıp gün harcayan bir kesimiz ve çalışanlarımız var. Çalışanlarımızın sigortaları, ihtiyat sandığı ödenekleri, çalışma izinleri, dükkan kiraları, borç ve kredi taksitleri gibi saymakla bitmek bilmeyen sıkıntılarımız var” ifadesi kullanıldı.

Ekonomik paketin esnaf ve zanaatkârların beklentisini hiçbir şekilde karşılayacak, hayatlarını idame ettirebilmelerini sağlayacak bir paket olmadığı kaydedilen açıklamada, çalışanlar ve esnafın isyan noktasına geldiği belirtildi.

Kıbrıs Türk Berberler Birliği, şu önerilerde bulundu:

Kira sorununa daha net bir çözüm, Sosyal sigorta, vergi ve ihtiyat sandığı yatırımlarında öteleme yerine en az 6 ay muafiyet uygulanması, Kredi, borç taksitlerinin faizsiz olarak ötelenmesi, Hızlı ve ivedi olarak düşük faizli acil kredi paketlerinin uygulamaya sokulması.

Yönetim Kurulu tarafoından yapılan açıklamada, turist ve öğrenci olmayan bir ortamda bu krizin daha uzun süreceği ve işyerleri açılsa dahi işlerin normale dönmesinin yıl sonunu bulacağı da öne sürüldü.