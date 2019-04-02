Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) kurucularından ve ilk Genel Başkanı Ahmet Mithat Berberboğlu, ölümünün 17’nci yıl dönümü olan 4 Nisan Perşembe günü anılacak.
CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Berberoğlu için saat 09.00'da Karaoğlanoğlu Kabristanlığındaki mezarı başında tören düzenlenecek.
Törene, CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman da katılacak.
Berberoğlu anılacak
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) kurucularından ve ilk Genel Başkanı Ahmet Mithat Berberboğlu, ölümünün 17’nci yıl dönümü olan 4 Nisan Perşembe günü anılacak.
YORUM EKLE