Berberoğlu anılacak

Berberoğlu anılacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) kurucularından ve ilk Genel Başkanı Ahmet Mithat Berberboğlu, ölümünün 17’nci yıl dönümü olan 4 Nisan Perşembe günü anılacak.
CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Berberoğlu için saat 09.00'da Karaoğlanoğlu Kabristanlığındaki mezarı başında tören düzenlenecek.
Törene, CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman da katılacak.

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