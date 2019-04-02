Berberoğlu anılacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) kurucularından ve ilk Genel Başkanı Ahmet Mithat Berberboğlu, ölümünün 17’nci yıl dönümü olan 4 Nisan Perşembe günü anılacak.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Berberoğlu için saat 09.00'da Karaoğlanoğlu Kabristanlığındaki mezarı başında tören düzenlenecek.

Törene, CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman da katılacak.