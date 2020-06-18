Berberoğlu'nun ölüm nedeni kalp krizi

Kumyalı Balıkçı Barınağı’nda, balık avladığı sırada dün dengesini kaybedip, kayalıklar üzerine düşerek yaşamını yitiren Şenol Berberoğlu’na (E-53) yapılan otopside ölüm sebebinin kalp krizi olduğu tespit edildi.

KULAKLIK ÇALDI TUTUKLANDI

Gazimağusa'da “Tecno World Özcenk” isimli işyeri içerisinden 5 Haziran tarihinde 2 bin 50 TL değerindeki 1 airpod kulaklık çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.W.A (E-21) tutuklandı.

İKİ KİŞİ UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI

Dörtyol’da Z.B.E’nin (E-34) kullanımında bulunan araçta dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 15 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 2 adet parça halinde Eczacılık ve Zehirler Yasası’na Aykırı olan hap bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan H.A (E-30) tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.