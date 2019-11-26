“Berhava olan zeminin tamiri yolunda olumlu gelişme”

Bağımsızlık Yolu dün Berlin’de gerçekleşen görüşmenin "liderler" düzeyinde berhava olan zeminin tamiri yolunda anlamlı, önemli ve olumlu bir gelişme olduğunu bildirdi.

Bağımsızlık Yolu adına yazılı açıklama yapan Genel Sekreter Münür Rahvancıoğlu, meselenin; halklar, sokak, günlük hayat kısmının halen eksik olduğunu ve her şeyin görüşme sürecine havale edilemeyeceğini belirtti.

Rahvancıoğlu, Kıbrıs halklarının gündelik hayatta özne olmak, eğitim, sağlık, ulaşım, barınma, kadına yönelik şiddet, özel sektörde sendikalaşma ve benzeri konulara müdahale etmek suretiyle Kıbrıs sorununda da belirleyici bir güç olması gerektiğini kaydetti.

Rahvancıoğlu, şöyle devam etti:

“Akıncı ve Anastasiadis tarafından dün ortaya konan gelişmeyi, bir olumluluk olarak selamlıyoruz. Ancak barış güçlerini, emekçi halkın sorunları temelinde ülkemizin günlük meselelerine müdahil olmaya, sokakta olmaya ve çözümü ne görüşme masasına ne de burjuvazinin ihsanına terk etmemeye çağırıyoruz. Barıştan çıkarı olanlar Kıbrıs’ın emekçi halklarıdır, barışı ancak örgütlü emekçiler kurabilir.”