Berova, Ankara'da TC Ticaret Bakanı Prof. Dr. Bolat ile bir araya geldi

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile bir araya geldi.
Maliye Bakanı Berova, iki ülke arasında her alanda olduğu gibi ticari iş birliğinin geliştirilmesinin de önemine dikkat çekerek görüşmede, gümrüklerde otomasyon, gümrüklerde risk analizi konulu eğitim, akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili eğitim ve bilgi alış verişi ile Gazimağusa ve Girne limanlarında konuşlandırılmak üzere, 2 adet XRAY cihazının Haziran 2024'te teslimatı ile gümrükte teknik desteğin ve hizmetlerin iyileştirilmesi alanında e-gümrük alt yapısının geliştirilmesi konularının ele alındığını kaydetti.
Görüşmede, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şoföroğlu, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü Sezai Emre ile Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay da hazır bulundu.