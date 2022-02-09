Berova: "Failler bir an önce bulunmalıdır"

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Özdemir Berova, iş insanı Halil Falyalı'nın hain bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Berova, şunları kaydetti:

"Halil Falyali ve şoförü vahşice pusuya düşürülüp Katledildi. Eşinin ve çocuklarının gözleri önünde yapılmış olan bu saldırının failleri bir an önce bulunmalıdır. Sözün bittiği noktada Yaslı ailelerine başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Bu vahşeti yaratanların bir an önce ortaya çıkarılması için polisimiz elbette gereğini yapacaktır. Bize düşen görev de bu tür vahşetin bir daha yaşanmaması için polisin istihbarat gücünü en yüksek noktaya çıkarmaktır.."