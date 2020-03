Berova: "Önemli olan yoğun bakım desteği ihtiyacı olan hastaları minimumda tutabilmek"

UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova sosyal medya hesabından koronavirüsle ilgili açıklamada bulundu.Berova,Ülkelerin salgına karşı aldıkları sıkı önlemler konusunda görüşünü aktardı.Berova;"okulların çevremizdeki ülkelerden evel kapatılması, toplu ulaşım araçlarının, restoranların, cafe , kahvehane gibi toplu bulunan yerlerin erken kapatılması en önemlisi sınır kapılarının kapatılması gibi alınan önlemler şu an itibarı ile yoğun bakım ihtiyacı olmayan hastaların olduğu bir ortam yarattı. Ama kaçınılmaz olarak ileriki günlerde haftalarda diğer ülkelerin oranlarına yaklaşma durumundayız. Bu oranlara ulaşırken yaşlılarımızı yandaş hastalığı olanlara ek izolasyon önlemleri almak durumundayız"dedi

Berova, en büyük risk altında olan grup sağlık çalışanları olacak diyerek sağlık çalışanlarımıza tam koruma öneminden bahseder bu hususta çok dikkatli olmalıyız uyarısında bulundu."Önemli olan yoğun bakım desteği ihtiyacı olan hastaları minimumda tutabilmek"dedi

İşte o paylaşım;

Yeni tip corona virüs salgınında ilginç tespitler var. AB ülkeleri (rumlar dahil) , Türkiye ve yakın coğrafyamızda ülke bazında toplumum en az yüzde 50 sinin bu virüse yakalanacağı tespiti var. Salgının ancak bu noktadan sonra durulacağı konuşuluyor. Ülkelerin salgına karşı aldıkları sıkı önlemler bu doygunluğa hızlı değil yavaş bir şekilde ulaşmak böylelikle İtalya da yaşanan hastanelerin hınca hınç dolması ve insanların yoğun bakım desteğinden yoksun kalmaması için yapıldığı ifade ediliyor.

Türkiye şu anda Avrupada Almanya ile birlikte her yüzbin hasta için hasta başına en fazla yoğun bakım yatağının bulunduğu ülkeler olarak belirtiliyor. Efektif Yoğun bakım desteğinin ölüm oranlarını ciddi olarak azaltabileceği söyleniyor. Korunma da testin önemli olduğu ama alkışlanan Güney Kore örneğinde bile her bir milyon kişide altı bin test yapıldığına dikkat çekiliyor. Bu bilgiler ışığında KKTC ye bakacak olursak

Bu gün itibarı ile okulların çevremizdeki ülkelerden evel kapatılması, toplu ulaşım araçlarının, restoranların, cafe , kahvehane gibi toplu bulunan yerlerin erken kapatılması en önemlisi sınır kapılarının kapatılması gibi alınan önlemler şu an itibarı ile yoğun bakım ihtiyacı olmayan hastaların olduğu bir ortam yarattı. Ama kaçınılmaz olarak ileriki günlerde haftalarda diğer ülkelerin oranlarına yaklaşma durumundayız. Bu oranlara ulaşırken yaşlılarımızı yandaş hastalığı olanlara ek izolasyon önlemleri almak durumundayız.

En büyük risk altında olan grup sağlık çalışanları olacak. Görünen o ki aldığımız tedbirler anlık yoğun bakım ihtiyacımızı azaltacak ama çevremizdeki ülkelerin vaka doygunluğuna uluşma sürecimizi uzatacak. Bir de şu var bu süreçte olgu sayısına göre hafif vakaları evde mi gözlem altında tutalım yoksa bir hotel de mi gözlem altında tutalım yoksa şu andaki gibi hastanede mi tutalım kararını da vermek gerekecek. Çünkü bu hastalık dışındaki hastalıklar da durmadı.

Şu an için bu salgın için gerekli Yoğun Bakım ünitelerimizi hazır etmeliyiz bakanlığın bu konuda çalıştığını biliyorum. Sağlık çalışanlarımıza tam koruma önemli ve bu hususta çok dikkatli olmalıyız.

Özellikle 65 yaş ve üzeri insanlarımızı yandaş hastalıkları olan insanlarımızı bu süreçte mutlak izolasyona almak durumunda kalabiliriz.

Alınan doğru tedbirler ile daha iyi korunacağız ama bu tedbir süresini belki de çeveremizdeki ülkelerden daha uzun tutmamızı gerektirecek. Ekonomik tedbirleri uzun bir süreci göz önüne alarak hesaplamak gerekiyor. Ciddi bir ekonomik sıkıntının olacağını görmek için ekonomist olmaya da gerek yok.Test konusuna gelince Güney Kore örneğini göz önüne alacaksak 3000 - 3500 test yapılması yeterli olacak gibi.



Sonuç olarak bugüne kadar aldığımız tedbirler kontrollü bir şekilde kalmamızı sağladı. Artık pozitif vaka sayma dönemi bitmeli çünkü sürecin sonunda kontrollü de gitsek toplumun en az yarısı bu virüs ile karşılaşacak. Önemli olan yoğun bakım desteği ihtiyacı olan hastaları minimumda tutabilmek. Mümkünse verilecek destek tedavi ile ölümü önlemek. Ayrıca yeni tedavi edici ilaçların ve en önemlisi aşının bulunması için dua etmek