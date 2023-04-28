Berova ve Candan AKPA 2023 Yılı İkinci Olağan Genel Kurul toplantılarına katıldı

Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’ne (AKPA) üye UBP Girne Milletvekili Dr. Özdemir Berova ve CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan’dan oluşan Cumhuriyet Meclisi heyeti, AKPA 2023 Yılı İkinci Olağan Genel Kurul Toplantılarına katıldı.

24 – 27 Nisan 2023 tarihleri arasında Strazburg’da düzenlenen AKPA Genel Kurulu’nda ağrılıkla görüşülen konular, Türkiye’deki 6 Şubat depremi, AİHM Yargıç Seçimi ve Rusya-Ukrayna çatışmaları oldu.

Türkiye’deki depremi de konu alan ve Raportörlüğünü Belçikalı Milletvekili Simon Moutquin’in yaptığı “Doğal felaketlerin önlenmesi, hazırlıklı olunması ve sonuçları ile yüzleşilmesi için siyasi stratejiler” başlıklı raporun Genel Kurul’da görüşülmesi aşamasına Milletvekillerimiz de müdahil olarak depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı ve Şampiyon Melekler voleybol takımımızı gündeme taşıdılar.

UBP Girne Milletvekili ve AKPA Heyet Başkanı Dr. Özdemir Berova, yazılı olarak aktardığı konuşmasında, depremin olduğu ilk andan itibaren, Kıbrıslı Türklerin ve KKTC Hükümeti’nin tüm imkanlarını seferber ederek Türkiye’nin yanında olduğunu hatırlatarak “Türkiye’nin Acısı Acımızdır” dedi. Özdemir Berova devamla depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve Şampiyon Melekler takımına dikkat çekti.

Özdemir Berova, “Bu felakette sorumluluğu olanların yargılanma süreçlerinin bir an önce tamamlanması ve hak ettikleri en ağır cezaya çarptırılmaları gerekir. Hayatını kaybeden ailelere karşı bu bizim hem vicdani sorumluluğumuz hem de gelecek kuşakların refah ve güvenlik içerisinde yaşaması için en temel insanlık görevimizdir” diye aktardı. Berova konuşmasını “Kıbrıslı Türk siyasetçiler olarak adamızda ve dünyamızda daha güvenli bir gelecek içinde yaşamak adına uluslararası camia ile birlikte çalışmaya ve işbirliğine hazırız”diye sonlandırdı.

CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan ise “Şampiyon Melekler Takımı” tshirtü ile çocuklarımızın anısına aileleri için yaptığı konuşmasında “deprem ile çocuklarımıza mezar olan binaların yapımında kusuru olanların hakettikleri cezaları almaları için yargılama süreçlerini yakından takip edeceğiz” dedi. Candan devamla, depremin ardından uluslararası camianın Türkiye ile göstermiş olduğu dayanışma ve işbirliğine dikkat çekerek, katkı koyan tüm ülkelere teşekkür etti. Armağan Candan, “işbirliği ve dayanışma, ancak, sadece deprem gibi afetlerden sonra hatırlanmamalı, her zaman öncelikleştirilmelidir. Ümit ederim ki depremle bölgede gelişen bu dayanışma ve işbirliği ruhu Türkiye ve Yunanistan seçimlerinin ardından artarak devam edecektir” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Özdemir Berova ve Armağan Candan temasları kapsamında ayrıca AKPA Başkanı Hollandalı Tiny Kox ile Başkan Kox’un makamında bir toplantı yaptı. Görüşmede, AKPA’daki Kıbrıslı Türk delegasyonunun çalışmalarının nasıl daha işlevsel olabileceği, Kıbrıs’taki son siyasi gelişmeler, Türkiye ve Yunanistan seçimleri ile Başkan Tiny Kox’un ilerleyen günlerde Kıbrıs’a gerçekleştirmeyi düşündüğü ziyaret konuları ele alındı.

Milletvekilleri Berova ve Candan, AKPA Genel Kurul toplantıları marjında toplanan ve Avrupa’nın muhtelif sorunlarının ele alındığı Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi; Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi ve Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi toplantılarına da katıldılar.

Milletvekillerimiz ayrıca, AKPA nezdindeki siyasi grup toplantılarına da katıldı. UBP Milletvekili Özdemir Berova; Avrupa Muhafazakarlar/Demokratik Birlik Grup toplantılarına katılırken, CTP Milletvekili Armağan Candan da Sosyalist, Demokrat ve Yeşiller Grup toplantılarına katıldı.

Milletvekillerine temasları boyunca Strazburg Temsilcisi Selda Çimen ve I. Sekreter Havva Ülgen Yeşilada ile birlikte Cumhuriyet Meclisi, Basın ve Dışilişkiler Memuru Görkem Reis eşlik etti.