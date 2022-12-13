Berova ve Yalınkaya’dan ortak açıklama… “51/95 sayılı Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı 16 Ocak’ta Genel Kurul’un gündemine gelecek”

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Girne Milletvekili Özdemir Berova, 51/95 sayılı Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı'nın, 16 Ocak 2023’te yapılacak Meclis Genel Kurulu'nun gündemine geleceğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Berova, Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı (BES) Mustafa Yalınkaya ile birlikte Meclis’te ortak açıklama yaptı.

-Yalınkaya

İlk sözü alan BES Başkanı Yalınkaya, Mart 2022’den bu yana Belediyeler Değişiklik Yasası üzerinde çalışmalar yapıldığını anımsatarak, Genel Kurul’dan geçen yasa sonrası 51/95 sayılı Belediyeler Değişiklik Yasa çalışmasının hemen hemen bittiğini, kendilerine seçimden önce bu yasanın geçmesi yönünde söz verildiğini belirtti.

Sendika olarak gerek iktidar gerekse muhalefetten, yasada bulunan bazı maddelerin ilerleyen süreçlerde sıkıntı yaratabileceğinden hareketle değişiklikler yapılmasını talep ettiklerini ifade eden Yalınkaya, komite üyeleri ile yaptıkları görüşmelerde tarih alarak, yasanın geçmesi yönünde karar üretildiğini görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

“Amacımız üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değildir” diyen Yalınkaya, Komite Başkanı Berova’ya teşekkür etti.

-Berova

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Girne Milletvekili Özdemir Berova da, belediyeler reformu ile ilgili iki ana eksende durduklarını, bunlardan birinin belediyelerin birleşmesini düzenleyen yasanın olduğunu ve bu yasanın yürürlüğe girerek, seçime bu yasa çerçevesinde girildiğini söyledi.

Geçen yasanın tek başına belediyeler reformunu gerçekleştirmek adına yeterli olmadığını bildiklerini ifade eden Berova, 51/95 sayılı Belediyeler Değişiklik Yasa çalışmasının da bu konuda hayati önem taşıdığını belirtti.

Yaz döneminde konuyla ilgili sayısız toplantılar gerçekleştirdiklerini anımsatan Berova, bu toplantılarda, CTP milletvekillerinin de, UBP milletvekillerinin istekliliğinde çalışmalar ortaya koyduğunu vurguladı.

62 madde değişiklik içeren yasa çalışmasında birkaç madde dışında muhalefetle bir uzlaşı içerisinde olduklarını bildiren Berova, Aralık ayında bütçe görüşmelerinin komitede yapıldığını, 27 Aralık’ta da bütçenin Genel Kurul’da görüşülmesine başlanacağını anımsatarak, Genel Kurul’un normal çalışmalarına 16 Ocak’ta başlayabileceğini kaydetti.

Komite olarak yasanın oy birliği ile geçmesini arzuladıklarını dile getiren Berova, üzerinde uzlaşılamayan birkaç madde üzerinde de yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

-“Arzumuz yasa üzerinde oy birliğini yakalayabilmek”

Yeni seçilecek belediye başkanları ve meclis üyelerinin belediye bütçelerini yeni yasa kapsamında hazırlayabileceğini ifade eden Berova, şöyle devam etti:

“Komite olarak çalışma içerisindeyiz. Arzumuz yasa üzerinde oy birliğini yakalayabilmektir. Ancak oy birliği olmaması durumunda da UBP olarak yasanın paylaştığımız mevcut metin üzerinden yasallaşması için gereğini yapacağız.”

Komitenin yasayı, 16 Ocak’ta Genel Kurul’un gündemine getireceğini ve ivedilikle yasallaşmasını sağlayacağını ifade eden Berova, böylelikle yeni seçilen belediye başkanlarının kendi bütçelerini, 51/95 sayılı Belediyeler (Değişiklik) Yasası kapsamında yapabileceğini belirtti.