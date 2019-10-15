Berova: “ Vermek istediğimiz mesajın önüne başka konuların konuşulması üzücü”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı, deklarasyon ve iç tüzük tartışmalarıyla başladı.

UBP Milletvekili Özdemir Berova, vermek istedikleri mesajın önüne başka konuların konuşulmasından üzüntü duyduklarını kaydetti.

Barış Pınarı Harekatı konusunda ortak ses verilmesi adına bir komite oluşturulması sürecine gidilmesinin görüşüldüğünü, bir paragraflık net bir içerik hazırlandığını söyleyen Berova, bu bağlamda parti meclisinin aldığı kararların tartışma konusu yapılması ve ortak mesaj verilememe nedeni olarak gösterilmesinin üzücü olduğunu belirtti.

Berova, ortak metin konusunda siyasi partilerin anlaşmaya vardığını, bugün ise usul konusunda anlaşma sağlanamadığını kaydetti.

TDP’nin imza atmayacağını açıkladığını, bunun üzerine ortak deklarasyon olmayacağının ortaya çıktığını ve Meclis yetkilileri ile görüştüklerini söyleyen Berova, ad hoc komitenin de gündeme geldiğini, sürecin uzamaması adına dört parti deklarasyonunun teknik elemanlara sorularak okunduğunu söyledi.