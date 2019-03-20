Bertan Zaroğlu'ndan özür çağrısı

YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, “Bengül Gargınsu' nun yasaklı kitap bulundurmaktan değil, terör örgütüne üyelik ve örgütün propagandasını yapmaktan tutuklandığını belirtti.

Zaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda da bunu ifade etmesine rağmen, konuşması sırasında CTP milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Sıla Usar İncirli ve Biray Hamzaoğulları’nın kendisine sözlü saldırıda bulunduğunu savunarak, “Olay kitap meselesi değil terör örgütüne üyelik meselesidir” dedi.

Zaroğlu açıklamsında; Özdenefe, İncirli ve Hamzaoğulları’nı kendisinden ivedi olarak özür dilemeye ve ülke gündemini yakından takip etmeye davet etti.