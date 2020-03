BES Başkanı Yalınkaya: "Sonuç ne çıkarsa çıksın sorumluluktan kaçmayız"

Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında yardım etmek isteyen kişilere hayır demenin kendilerine yakışmayacağını belirterek paylaşımda bulundu.

Yalınkaya geçtiğimiz gün LTB adına gönüllü dağıtım yapan gençlerden birinin corona pozitif olduğu iddiaları üzerine" tamamen insani amaçla yapılan yardımlaşmadan sendika başkanı olarak bizzat benim haberim var"dedi. Toplumumuzu tehdit eden bu virüs le mücadele ederken elbette toplumsal seferberlik yapılması gerekir. Yardım amaçlı katkı koymaya çalışan vatandaşlarımıza hayır demek bize yakışmaz,diyen Yalınkaya "sonuç ne olursa olsun sendikamız adına sorumluluktan asla kaçmam" açıklamasında bulundu.

İşte o açıklama;

“Lefkoşa Belediye Başkanı Sayın Mehmet Harmancı’nın az önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belirttiği üzere tamamen insani amaçla yapılan yardımlaşmadan sendika başkanı olarak bizzat benim haberim var. Çünkü sendikamıza üye tüm belediyelerin başkanlarıyla olduğu gibi Sayın Harmancı’yla da her gün, her saat gelişmelerden yapılan hizmetlerden mutlaka istişare halindeyiz. Tüm dünyada olduğu gibi toplumumuzu tehdit eden bu virüs le mücadele ederken elbette toplumsal seferberlik yapılması gerekir. Yardım amaçlı katkı koymaya çalışan vatandaşlarımıza hayır demek bize yakışmaz. Bir veya birkaç arkadaşın durumu pozitif çıkar mı bilmem ama, sonuç ne olursa olsun sendikamız adına sorumluluktan asla kaçmam. Şu an sahada görev alan tüm emekçilerimiz taktire şayan gayret sarf etmektedir. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır, bu olayla ilgili olarak ben de sorumluluğu o oranda üzerime alıyorum.