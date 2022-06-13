Beş gün önceki trafik kazasında ağır yaralanan Konuş hayatını kaybetti

Beş gün önceki trafik kazasında ağır yaralanan Konuş hayatını kaybetti
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Güzelyurt-Lefke anayolunda 7 Haziran'da meydana gelen trafik kazasında ağar yaralanan 43 yaşındaki Keziban Konuş bugün hayatını kaybetti.

Polisin açıklamasına göre, kaza, Hatip Sanmaz (E-25), yönetimindeki ZNU 290 plakalı  salon araçla Ömer Konuş (E-50) yönetimindeki HC 297 plakalı salon araçla yüz yüze çarpışması sonucunda meydana geldi.

 Kazada  ağır yaralanan HC 297 plakalı araçta yolcu olarak bulunan  Keziban Konuş (K-43), tedavi görmekte olduğu   Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi.

 Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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