Beş gün önceki trafik kazasında ağır yaralanan Konuş hayatını kaybetti

Güzelyurt-Lefke anayolunda 7 Haziran'da meydana gelen trafik kazasında ağar yaralanan 43 yaşındaki Keziban Konuş bugün hayatını kaybetti.

Polisin açıklamasına göre, kaza, Hatip Sanmaz (E-25), yönetimindeki ZNU 290 plakalı salon araçla Ömer Konuş (E-50) yönetimindeki HC 297 plakalı salon araçla yüz yüze çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kazada ağır yaralanan HC 297 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Keziban Konuş (K-43), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.