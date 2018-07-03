BES HEYETİ, LAPTA BELEDİYE BAŞKANI AKTUĞ’U ZİYARET ETTİ

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Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, beraberindeki heyetle Lapta Belediye Başkanlığı’na seçilen Mustafa Aktuğ’u ziyaret etti.

BES’ten yapılan açıklamaya göre, Yalınkaya ziyarette, Mustafa Aktuğ’un belediye başkanı olmadan önce BES üyesi olduğunu hatırlatarak, çalışanın içerisinden gelen bir belediye başkanının Lapta Belediyesi çalışanları için bir avantaj olduğunu kaydetti.

Yalınkaya, Aktuğ’un, geçmişte belediyede üstlendiği görevlerden dolayı hem belediyenin içerisinde bulunduğu durumu, hem de halka hizmet verme noktasında neler yapılması gerektiğini çok iyi bildiğini ifade etti.

Yalınkaya, Aktuğ ile yakın çalışma içerisinde olacaklarını da kaydetti.

Bu arada ziyarete ilişkin Lapta Belediyesi’nden de bir açıklama geldi.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, ilk resmi kabulü BES ile gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aktuğ, hedefinin; daha yaşanabilir, daha çağdaş ve daha temiz bir Lapta yaratmak olduğunu belirterek, bunu başarmanın biraz sabır gerektirdiğini, bu sabrı hem halkta hem çalışanda hem de sendikada gördüğünü ifade etti.

Aktuğ, Lapta ve bağlı köyleri daha güzel günlere taşımak için çalışacaklarını kaydetti.

Aktuğ, “Zorlu bir seçim süreci geçirdik. Bu süreçte hep ‘düzeni değiştirmeye geliyoruz’ vurgusu yaptık. Mali yapının ne durumda olduğunun bilincindeyiz ve yine seçim sürecinde söylediğimiz gibi halkla ve çalışanlarımızla sabır içerisinde birlikte çalışarak Lapta Belediyesi’ni daha güzel günlere kavuşturacağız” ifadelerini kullandı