BES ve Dev İş'ten süresiz grev kararı

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ile Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), “Belediyelerin Birleştirilmesi Yasa Tasarısı” Cumhuriyet Meclisi İdari İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nden geri çekilinceye kadar yarın sabah 08.00’den itibaren örgütlü oldukları tüm belediyelerde süresiz greve gitme kararı aldı.

İki sendika adına yazılı açıklama yapan BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, “Belediyelerin Birleştirilmesi Yasa Tasarısı”na karşı duruşumuz ilk günden farksızdır. Tüm tepkilerimize ve uyarılarımıza rağmen tasarıyı ısrarla komiteye getirip görüşmeye çalışan bu hükümet, ülkeyi krallık kendisini de kral zannetmektedir.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, “Ülkeyi, belediyeleri, emekçileri günlerce sokaklarda nöbet tutmak zorunda bırakan, insanlarda umut, mutluluk, huzur bırakmayan bu hükümete karşı gücümüzün son raddesine kadar mücadele edeceğiz” ifadelerine yer verildi.