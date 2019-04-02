Besim: "6 ameliyathane devreye girecek"

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Mecliste yaptığı konuşmada, Gazimağusa’da sel nedeniyle hastane ameliyathanesinin akıttığını ve bu ameliyathanenin kapatıldığını, yeni iki ameliyathane oluşturulduğunu söyledi.

Besim, ameliyathanenin kısa sürede tamir edileceğini, kısa sürede 6 ameliyathanenin devreye girmiş olacağını belirtti.

“GÜZELYURT SAĞLIK MERKEZİ’NDE 50 YILDAN SONRA 24 SAAT HİZMET VERİLMEYE BAŞLANDI”

Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde 50 yıldan sonra 24 saat hizmet verilmeye başlandığını söyleyen Besim, buna rağmen tartışmaların devam ettiğini, 70 yıllık binanın tadil edildiğini bazı sorunlar yaşanmasının normal olduğunu kaydetti.

Besim, sağlık sisteminin bir bütün olduğunu, Genel Sağlık Sigortası’nın her yıl protokole konulduğunu söyleyerek, “Peki neden irade gösterilip geçirilmedi?” diye sordu.

Genel Sağlık Sigortası’nın Çalışma Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak bir fon olduğunu belirten Besim, Hasta Hakları Yasa Tasarısı’nın komitede olduğunu, Halk Sağlığı Yasa Tasarısı’nın bir buçuk aydan beri çalışıldığını, yeni Devlet Laboratuvarı’nın projesinin nisan ayı sonunda verileceğini ifade etti.

Besim, Kalkanlı Yaşam Evi’nin kronik hastalıklar hastaneleri yasası altında açıldığını söyledi.

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin yıllar boyunca farklı amaçlarla kullanıldığını, depo, yaşlı bakım haline getirildiğini söyleyen Besim, bugüne kadar yaşlı bakım evlerini denetleyecek tüzük ve yasa yapılmadığını, göreve geldiklerinde tüzükleri oluşturduklarını tüzüklerin başsavcılık görüşünde olduğunu yasalaşacağını kaydetti.

Besim, Lapta Huzurevi konusunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde olduğunu söyledi.