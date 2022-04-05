Besim: “Kanserden ölenler iki yılda Covid’den ölenlerden çok fazla”

CTP Milletvekili Filiz Besim Meclis'te , “Kanser politikamız var mı?” sorusuyla söz alarak kanser politikası ve ilaç eksiklikleri konusuna değindi.

Kanserden her yıl ölen insan sayısının iki yılda COVID’den ölen insan sayısından çok daha fazla olduğunu söyleyen Besim, kanser politikalarına değindi.

Farkındalık yaratılmasının önemine işaret eden Besim, kanserden korunma için halkı bilinçlendirme konusunda ne yapıldığını sordu.

Gıda güvenliği ve tütün ürünleri yasağına ilişkin çıkarılan yasaların hangi oranda uygulanıldığını soran Besim, şu anda Devlet Laboratuvarı’nda pestisit analizi yapılamadığını söyledi.

HPV aşılarının yüzde 70 oranında koruma sağladığını söyleyen Besim, HPV ve hepatit aşılarının ulusal kanser programına alınması gerektiğini belirtti.

Besim, erken teşhis için düzenli taramalar yapılması, toplum tabanlı kanser kayıtçılığına geçilmesi gerektiğini söyleyerek, onkoloji bölümünde yaşanan sıkıntılar ve ilaç eksikliklerine değindi.

Kanser ve dikkat eksikliği ilaçlarının İlaç Eczacılık Dairesi tarafından ülkeye getirildiğini söyleyen Besim, “İlaç konusunda insanlar çok ciddi sıkıntıdadır” dedi.

Besim, kanser hastalarının son dönemlerini geçirebileceği birimler olmamasını eleştirdi.