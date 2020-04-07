Sağlık eski Bakanı Filiz Besim, sosyal medya hesabından bu kez eğitime değindi.Besim,"Öğretmenlerimizi yakta alkışlıyorum" dedi.

İşte o paylaşım;

ÖĞRETMENLERİMİZİ AYAKTA ALKIŞLIYORUM...

Dün Milli Eğitim Bakanlığının özellikle devlet okullarında on-line derslerle ilgili ne kadar hassas olduğunu sorgulamıştım. Amacım tamamen toplumsal ve çocuklarımızın dünyadan geride kalmamasıydı. Öğretmenlerimizden çok büyük bir duyarlılıkla muhteşem geri dönüşler aldım.

Öyle güzel organize olmuşlar ki; hepsini yürekten kutlar ve ayakta alkışlıyorum. Özellikle Türk Maarif Koleji öğretmenleri detaylı bilgiler verdi. Hepsine çok teşekkür ederim.

Biz öyle güzel bir toplumuz ki; inanın ben sağlıkta çırpınan sağlık çalışanlarımızı ve güzel bir gelecek için bu zor günlerde evlerinden öğrencilerine bilgi ulaştıran geleceğe hazırlayan tüm eğitim ordumuzu gördükçe bu adadaki gelecek günlerden çok umutluyum. Öğretmenlerimiz bilin ki biz sizlere minnettarız.