Besim: "Test için yeterli kitimiz var mı?"

Eski Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararların ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Biliyoruz ki risk gruplarına ne kadar çok tarama yaparsak o kadar çok gerçekle erken zamanda yüzleşebiliriz" diyen Besim hükümete seslendi.

Besim'in açıklaması şöyle:

Bugün Pazar ve evdeyiz. Birbirimize hoş ve doğru tavsiyelerde bulunuyoruz.

Evde kalın

Birbirinize vakit ayırın

Kitap okuyun

Film izleyin vb...

Peki ama yarın?

Hükümet birçok iş yerinde ve sosyal alanlarda kapatma kararı aldı. Güzel...

1-Açık olacak yerlerde özellikle sağlık birimlerinde bu olağan üstü durumda işe gelmesi elzem olmayan personeller için bir karar alındı mı? Rotasyon çizelgeleri hazırlandı mı?

Fizyoterapistler, diyetisyenler, Diş Hekimleri ve buna benzer daha birçok paramedikal gruplar, işçiler ve memurlar için düzenleme yapıldı mı? Acil olmayan hastalara hastanelere gelmeyin çağrısı yapıldı mı?

Yorulacak ve daha şimdiden kaosun da etkisiyle tükenmişlik sendromuna girmek üzere olan hekim hemşire, laboratuvar, eczane personellerine rotasyon çizelgesi hazırlandı mı?

2- izole, eğitilmiş personeli ve ambulansları ile bir garantina merkezi oluşturuldu mu? Hastanenin göbeğindekinden bahsetmiyorum.

3- 15 gün sonra eğer uçuşlar başlarsa şu anda evlerine dönen KKTC vatandaşı olmayan öğrenciler ve diğerleri için uygun bir karantina merkezi hazırlanma çalışmalarına başlandı mı?

4- Mayıs başı İngiltere’den gelmeye başlayacak olan öğrencilerimiz için ev karantinası dışında ne gibi önlemler düşünüldü?( daha yoğun tarama vb)

5- Karantina otellerinin son durumu nedir? Buradaki yabancı turistlerin yoğun hastalık durumunda (ki çoğu yaşlıdır) zaten kasıtlı olan sağlık olanaklarımızı onlara kullanma durumunda bizim hastalarımıza ne kadar yetebileceğiz? Bu insanları evlerine göndermek için yoğun bir diplomasi sürdürüyor muyuz?

6- Test için yeterli kitimiz var mı?

Yeterli tarama yapıyor muyuz? Biliyoruz ki risk gruplarına ne kadar çok tarama yaparsak o kadar çok gerçekle erken zamanda yüzleşebiliriz. Yoksa atlanan vakalar sonrasında patlar.

Unutmayalım ki ne kadar şeffaf ve öngörülü olabilirsek kamuoyunun o kadar çok güvenini kazanır ve bu zor günlerde el ele hareket edebiliriz.