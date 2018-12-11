Besim : "Toplumsal-kamusal çıkarları düşünerek adım atmalıyız"

Sağlık bakanı Filiz Besim, yaşanan sel felaketi ile ilgili “artık sözün bittiği yerdeyiz bundan sonra toplumsal-kamusal çıkaraları düşünerek adım atmalıyız” dedi.

Sağlık Bakanı Besim, BRT’de yayınlanan Sabah Haber’e konuk olarak, geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketi ve can kayıplarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçme sularıyla ilgili olarak, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ve Kızılay ile birlikte çalışma yaptıklarını ifade eden Bakan Besim, gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Su kontrollerinin devamlı olarak yapıldığını söyleyen Besim, sebze ve meyvelerle ilgili analizlerin de Tarım Bakanlığı ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenli bir şekilde yapıldığını kaydetti.

Besim, geçen hafta meydana gelen sel sonrası Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığına dikkat çekerek, gerekli önlemlerin alındığını vurguladı.

Benzer durumların daha önce de yaşandığını anımsatan Besim, “Bu bildiğimiz bir hikaye. Daha önce de tecrübe ettik. Yazdan bu yana derede ciddi çalışmalar yaptık. Dere aktığında ciddi bir sıkıntı yok” dedi.

Yağışlar başladığında hastanenin bodrumunu önlem olarak boşalttıklarını da kaydeden Besim, kanalizasyon ile ilgili olarak ciddi bir proje hazırlandığını, mühendislerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Besim, “Bodrum ve morg kısmını geniş bir kanlizasyon ağı ile tahliye edecek sistem kuruluyor. Jeneratörler de yüksek yerlere alındı. Yoğun Bakım ve ameliyathaneler güvende. Fizik tedavi ve tüm bölümler de tehlikenin geçmesiyle bodruma geri taşındırlar. Herşey normale dönmüş durumda” dedi.

Toplumun felaket nedeniyle ciddi travmalar yaşadığını söyleyen Bakan Besim, 4 can yitirildiğini anımsatarak, ailelerine bir kez daha başsağlığı dileklerini iletti.

Besim, bu amaçla bir travma yönetimi kurduklarını ve ailelere destek sağladıklarını da ifade ederek, bu konuyu iyi yöneterek, çocuklar üzerinde derin yaralar açmayacak şekilde hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

BRT