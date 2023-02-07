Beşparmak Düşünce Grubu, Türk halkına baş sağlığı diledi

Beşparmak Düşünce Grubu, Türkiye’de binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan depremle ilgili açıklamasında Türk halkına baş sağlığı diledi.

Beşparmak Düşünce Grubu, yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“Anavatan Türkiye'de yer alan deprem felaketi hepimizi derinden sarstı. İçinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı çocuklarımız ve gençlerimizin de bulunduğu depremzede kardeşlerimiz ve yakınlarının acılarını yürekten paylaşıyoruz. Adıyaman’da bir otelin enkazı altında kaldıkları anlaşılan kardeşlerimize en süratli şekilde sağ salim ulaşılmasını; etkilenen ailelere sabır ve metanet; bu büyük depremde hayatlarını kaybedenlere rahmet; Türk halkına yürekten baş sağlığı diliyoruz Aynı ulusun fertleri olarak, yüce Türk Milletinin bu çetin sınavın yaralarını sarmakta kendileriyle tam dayanışma içinde olacağımızı vurgular, en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”