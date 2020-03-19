Beton kalıba çarptıktan sonra takla atıp durdu,hastaneye kaldırıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 00.40 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt yolunda meydana geldi.
33 yaşındaki sürücü Adnan Yıldız, yönetimindeki HH 289 plakalı araçla Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, tarla içerisinde bulunan beton kalıba çarptıktan sonra takla atıp yan kısmı üzerinde durdu.
Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.