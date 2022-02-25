Beton mikseri bariyerlere çarptı

Girne - Lefkoşa Anayolu'nun Boğaz mevkiinde, Murtaza Sarı (E-40), yönetimindeki NP 946 plakalı beton mikseri ile Boğazköy istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip çelik bariyerlere çarptı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaza sonucu yaralanan olmadı. Kaza sonrası, yol ve trafik güvenliği açısından Girne'den Lefkoşa yönüne giden araçlar St. Hilarion kavşağından itibaren Boğazköy eski yoluna yönlendirildi.