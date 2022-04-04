Beton zemine düşen şahıs hayatını kaybetti

Gazimağusa’da yaklaşık 3,5 metre yükseklikten beton zemine düşen 65 yaşındaki Cemil Bulut hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bulut, bugün saat 13.00 sıralarında, Uluçam sokak üzerinde bulunan bir apartmanın damında güneş panelinin iç kısmını boyadığı sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 3,5 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Ağır yaralanarak, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cemil Bulut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor.