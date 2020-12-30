Beyan süresi uzatıldı

Küçükbaş hayvan üreticilerinin hayvan varlıklarına ait güncel beyan süresi, 15 Ocak’a kadar uzatıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Tüzüğü” uyarınca, küçükbaş hayvan üreticilerinin haziran ve aralık ayları olmak üzere yılda iki kez hayvan miktarlarını güncellemesi gerektiği hatırlatıldı.

Bu çerçevede, küçükbaş hayvan üreticilerinin, kaza veteriner dairelerine hayvan miktarlarını güncel olarak bildirmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, üreticilerin kaza veteriner dairelerinden alacakları formu doldurması ve müracaat esnasında kayıt defterlerini de beraberlerinde bulundurması gerektiği belirtildi.

Küçükbaş hayvan üreticilerinin 15 Ocak tarihine kadar bildirimde bulunulmasının, yasal bir zorunluluk olduğu uyarısında bulunulan açıklamada, beyanda bulunmayan üreticilerin, yasada yer alan ilgili madde uyarınca cezai müeyyideye tabi tutulabileceği ve gününde beyanda bulunmayanların doğrudan gelir desteği ödemelerinden yararlanamayacağı kaydedildi.