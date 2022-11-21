Beyarmudu Belediye Başkanı adayı Bülent Bebek: "Koltuk vatandaşındır “

Beyarmudu Bağımsız Belediye Başkanı adayı, iş insanı Bülent Bebek, Kıbrıs Genç TV’de Muazzez Gazihan’ın sunduğu “Siyasetin Satır Arası” programına konuk oldu.

Başkan adayı Bebek, yapılamayanları yapmak için aday olduğunu ve seçilmesi halinde bölgeye halka vatandaşa adaletli şekilde dağılım, yatırım ve herkesin kalbine dokunacak projeler yapacağını ve seçim sürecinde kimseyi kırmadan, son derece seviyeli ve centilmence davranacaklarının sözünü verdi.

Her an ulaşılabilen bir belediye başkanı olacağını söyleyen Bebek, Koltuk bizlerin değil bizler gelip geçiçiyiz diyerek “Koltuk vatandaşındır " dedi.

Hedefinin Güvercinlik, Çayönü, Köprüköyü, Türkmenkoy, İncirli’yi daha ileriye taşınması olduğunu belirten Bebek, seçilmesi halinde ilk olarak altyapıdan çevre düzenlemesine kadar birçok soruna çözüm bulmak için hiç zaman kaybetmeden çalışacağını ekledi.

“Her köyümüze birer adet büyük ölçekli park projemiz var, her köye ışıklandırılmalı yürüyüş yolu, kapalı spor salonu, özel gereksinimli çocuklarımıza engelsiz çocuk parkı yapacağız… Daha iyi daha kaliteli yaşanabilir bir bölgede hizmet verebilmek için adayım” ifadelerini kullandı.

Bölgeye yapılacak olan projeleri daha sonra görselleriyle basına açıklayacak olan belediye başkan adayı Bebek; belediye gelirlerinin doğru ve etkin kullanılması gerektiğini ifade ederek, şeffaflık hesap verebilirlik konusunda kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini söyleyerek, fuzuli harcamaların her zaman karşısında olacağını belirtti.

Türkiye’den ülkemize büyük yatırımlar getirecek kapasiteye sahip olduğunun da altına çizerek, ticaret ve iş dünyasındaki tecrübe ve birikimini bölgenin ekonomik refahını yükseltmek için kullanacağını, yapılamayan eksik kalan bir çok işi en kısa zamanda yapacağının sözünü vererek şunları söyledi;

“2 tane çöp kamyonumuz var ve bir tanesi 6 aydır yapılamıyor. Bu şekilde vatandaşa hizmet verilmez. Kaynaklarımızı doğru yerlere kullanmalıyız. Bir adet dozerimiz var ve bu bir tane dozer 6 köye hizmet veriyor, biz bunların çoğalması için çaba sarf edeceğiz, yatırımlarımızı eksikliklerimizi belirleyerek planlayarak yapacağız.

Bölgede ekonomik krizden dolayı birçok insanın yardıma muhtaç olduğunu da sözlerine ekleyen Bebek, “ Marketten ekmek alamayacak olan yardıma muhtaç yoksul insanlarımız var biz bunları tespit ettik böyle bir zamanda bunları halk yaşamayacak, yaşamaması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yoksul olan insanlar belirlenecek onlara kaynak ayrılıp onlara en iyi hizmeti yapacağımızın sözünü veriyorum” dedi.

“Bölgemizin büyümesi gelişmesi önceliğimiz. Özellikle her bireye eşit, adaletli hizmetin gitmesi için yoğun olarak uzun dönemden beridir çalışıyoruz. Beyarmudu bölgemizde çok fazla eksiklikler yapılamayanlar var bizler bunun planlamasını ve projesini tamamladık. Beyarmudu bölgemizin yaşanılabilir olması için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. Özellikle her bireye eşit hizmetin gitmesi için yoğun olarak çalışıyoruz.” dedi.

Muazzez GAZİHAN

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2022, 08:06