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Beyarmudu’nda köpek katliamı... Anneleri zehirlenen yavruya yuva aranıyor

Beyarmudu’nda köpek katliamı... Anneleri zehirlenen yavruya yuva aranıyor
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Beyarmudu’nda  köpekleri zehirleyerek katlettiler. Yapılan katliam bölgede infiale yol açtı.

Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce evinden dışarıda olan ve sokakta yaşayan köpekler, zehirlenerek katledildiler.

Beyarmudu'nda  yaşanan köpek ölümlerininpolis araştırması sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre,ölen köpeklerden birinin yavrusu Beyarmudu Belediyesi ekipleri tarafından bulunup bakıma alındı.Yavruyu sahiplenmek isteyen vatandaşlar,belediyeye ait (0392)3799401-3799390-3799171 telefon numaralarından iletişime geçebilirler.

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2019, 08:46
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