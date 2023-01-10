Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kutlanacak

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası boyunca görme engellilerin eğitim, istihdam, diğer sosyal ve ekonomik sorunları dile getireceklerini duyurdu.
Açıklamada, “Ülke çapında trafikte bulunan tüm araç sürücülerinin, işyerleri bulunan esnaf ve vatandaşların beyaz baston tutan tüm görme engellilere gerek yaya geçişlerinde gerekse yol ve kaldırım üzerinde yürüyüşlerinde engelsiz bir ortam yaratılması için duyarlı olunmasını tüm ilgili halkımızdan beklerken, ayrıca hafta boyunca görme engellilerin başta eğitim, istihdam ve diğer sosyal ve ekonomik sorunları da dile getirilecektir” denildi.