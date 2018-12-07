Beyin anjiyosu yapıldı

Beyin kanaması teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdür Sonat Altuğ’a beyin anjiyosu yapılarak kanama olan anevrizmal odaklara müdahale edildi.

Başhekim Bülent Dizdarlı, konuyla ilgili açıklamasında, “Sayın Altuğ' un tedavisi hayati tehlike kalkana kadar yoğun bakımda sürecek” dedi.

Başhekim Dizdarlı’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Bu sabah saat 07.30 civarında acil servisimize şiddetli baş ağrısı şikayetiyle başvuran Sayın Altuğ'a yapılan ilk tetkikler sonucu yüksek tansiyon ve beyin damar anevrizması rüptürü (damar yırtılması) sonucu ‘subaraknoid kanama’ tanısı konuldu ve yoğun bakım ünitemizde tedaviye başlandı. Daha sonra yapılan tetikler sonrası bu akşam saat 19.00 sıralarında Sonat Altuğ’a beyin anjiyosu yapılıp kanama olan anevrizmal odaklara koil embolizasyon yöntemiyle müdahalede bulunuldu. Sayın Altuğ'un tedavisi hayati tehlike kalkana kadar yoğun bakımda sürecek.”