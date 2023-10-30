Beyköy Atış ve Tatbikat alanında topçu atışları yapılıyor

Beyköy Atış ve Tatbikat alanında topçu atışları yapılıyor
banner94
banner90

Lefkoşa Kaymakamlığı, Beyköy Atış ve Tatbikat alanında topçu atışları yapılacağını duyurdu. Bugün başlayan atışlar, 3 Kasım Cuma günü sona erecek.

Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı tarafından 30 Ekim-3 Kasım tarihleri 07.30-22.00 saatleri arasında Beyköy Atış ve Tatbikat alanında topçu atışları yapılacağı belirtilerek, atış yapılacak gün ve saatlerde bölgenin can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğu kaydedildi.

Atışların yapılacağı bölge şöyle:

banner91
“-Batıda: Gökhan köyü-Değirmenlik-Beşparmak T.-Bostan Deresi doğusu

-Doğuda: Çukurova köyü-Müezzin Tepe-Dolamaç T.-Karaağaç köyü batısı

-Güneyde: Balıkesir köyü doğusu-Aslanköy kuzeybatısı hattının kuzeyi

-Beşparmak köyü kuzeybatısı-Türközü Orman hattının güneyi”

Açıklamada, hudutları tayin edilen bölgenin belirtilen gün ve saatlerde “Tehlikeli Yasak Bölge” ilan edildiği vurgulandı.

banner69
YORUM EKLE
Gönder
banner83
SIRADAKİ HABER
Hava nasıl olacak?
Hava nasıl olacak?
  1. Kıbrıs
﻿