ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Beylerbeyi’nde tıbbi atık poşetine sarılı kesik insan ayağı bulundu
Kıbrıs
10 Mart 2023 Cuma 13:00
Kıbrıs Genç Tv
Beylerbeyi’nde, toprak yol kenarında, bugün 09:30 sıralarında, içerisinde kesik bir insan ayağı olduğuna inanılan tıbbi atık poşeti bulundu. Polis Basın Subaylığından konuyla ilgili yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
Yargıtay, Kılıçdaroğlu'na verilen manevi...
2
İrsen Küçük ölümünün 4’üncü yıl dönümünde...
3
Erdoğan: "Seçimlerin 14 Mayıs’ta yenilenmesi...
4
Şahiner: “UBP üreticinin karşısında, tüccarın...
5
Eski Malezya Başbakanı, görevi kötüye kullanma...
6
Ombudsman Varol, İyi İdare Yasası’nın gereklerine...
Ombudsman Varol, İyi İdare Yasası’nın gereklerine işaret etti
Kıbrıs
Şahiner: “UBP üreticinin karşısında, tüccarın temsilcisi gibi davrandı”
Kıbrıs
İrsen Küçük ölümünün 4’üncü yıl dönümünde anıldı
Kıbrıs
Ertuğruloğlu, Özel Temsilci Stewart ile görüştü
Kıbrıs
Erhürman: “Toplumsal dayanışmayı hep beraber sürdürme ihtiyacı içerisindeyiz”
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sertifikası...
Rahvancıoğlu: “Kamuya çok uzun zamandan beri...
Din İşleri kampanyasından depremzedelere 2 milyon...
Töre, Baf Direnişi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle...
Hastanede İmmünolji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı...
Facebook
Twitter
8.9B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
Yargıtay, Kılıçdaroğlu'na verilen manevi...
Türkiye
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE