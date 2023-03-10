Beylerbeyi’nde tıbbi atık poşetine sarılı kesik insan ayağı bulundu

Beylerbeyi’nde tıbbi atık poşetine sarılı kesik insan ayağı bulundu
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Beylerbeyi’nde, toprak yol kenarında, bugün 09:30 sıralarında, içerisinde kesik bir insan ayağı olduğuna inanılan tıbbi atık poşeti bulundu. Polis Basın Subaylığından konuyla ilgili yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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