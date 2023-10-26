Beymen Club artık Kıbrıs’ta...

Modern ve yenilikçi tasarımları ile gözde bir noktada olan Beymen Club, Türkiye dışındaki 6’ncı mağazasını başkent Lefkoşa’da açtı.

Şehir yaşamından, sanattan ve doğadan ilham alan modern ve yenilikçi tasarımlarıyla moda dünyasının güncel kodlarını her sezon yeniden yorumlayan BeymenClub, Lefkoşa şubesiyle ilgi odağı oldu.

Aile işletmesi olarak kardeşi ile birlikte yürüttüğü Ciddi Home ve Ciddi Mutfak’la mobilya sektöründe yarattığı önemli değerlerin ardından şimdi kişisel yatırımlarıyla yeni sektörlere yönelen Amber Ciddi’nin moda sektöründeki ilk yatırımı Beymen Club oldu.

Lefkoşa’da kapılarını açan BeymenClub Kıbrıs mağazası, hazır giyimden ayakkabıya, çantadan aksesuara farklı ürün kategorilerinde en yeni kadın ve erkek koleksiyonları ile ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi yaşatıyor.

Kıbrıs Genç TV mikrofonuna konuşan Beymen Club Mağaza Müdürü Gülay Ateşok , hedeflerinin, bu kaliteyi bekleyen kitleye en iyi hizmeti sunmak olduğunu kaydetti.

Ateşok, Kıbrıs halkının böyle bir kaliteyi hak ettiğini de belirtti.

Beymen Club Mağaza Müdürü Gülay Ateşok, Beymen Club’ın ilk kez Kıbrıs halkıyla buluşması sonrasında güzel dönüşümler aldıklarını da kaydetti.

Beymen Club’ı Kıbrıs halkı ile buluşturan Amber Ciddi’nin “Koşulsuz Müşteri Mutluluğu” vizyonunu da anımsatan Ateşok, bu vizyonla yola çıktıklarını ve ilerideki diğer adımlarda da bu hedefle hareket edeceklerini ifade etti.

Mağazanın dekorasyonu ile ilgili de bilgi veren Beymen Club Mağaza Müdürü Gülay Ateşok, yapım aşamasında %80 yerli ürünleri kullandıklarına dikkat çekti.

Ateşok, Beymen Club olarak Kıbrıs’ta farklı bir boyut kazandırmayı hedeflediklerini de söyledi.

Modern dekorasyonu ve ferah atmosferiyle dikkat çeken Beymen Club Kıbrıs, uzman satış danışmanlarıyla hafta içi 10:00 – 19:30, Cumartesi 10:00 – 20:00 saatleri arasında Dereboyu-Metehan yolunda hizmet veriyor.