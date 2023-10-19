Beymen Club artık KKTC'de

Modern ve yenilikçi tasarımları ile gözde bir noktada olan Beymen Club, Türkiye dışındaki 6’ncı mağazasını başkent Lefkoşa’da açtı.

Şehir yaşamından, sanattan ve doğadan ilham alan modern ve yenilikçi tasarımlarıyla moda dünyasının güncel kodlarını her sezon yeniden yorumlayan BeymenClub, Lefkoşa şubesiyle ilgi odağı oldu.

Aile işletmesi olarak kardeşi ile birlikte yürüttüğü Ciddi Home ve Ciddi Mutfak’la mobilya sektöründe yarattığı önemli değerlerin ardından şimdi kişisel yatırımlarıyla yeni sektörlere yönelen Amber Ciddi’nin moda sektöründeki ilk yatırımı Beymen Club oldu.

“Koşulsuz Müşteri Mutluluğu” vizyonlarının Beymen Club’la bütünleştiğini belirten Amber Ciddi, “Şimdi, yeni bir sektörde, yeni bir yolculuğa çıkarken, kalite ve yeniliğin temsilcisi özel bir markayla dostlarımızı mutlu edeceğiz” dedi.

Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da kazançlarını yine güzel ülkemiz Kıbrıs’ta yatırıma dönüştürmenin önceliği olduğunu belirten Amber Ciddi, moda tutkunlarını Beymen Club’a davet etti.

Lefkoşa’da kapılarını açan BeymenClub Kıbrıs mağazası, hazır giyimden ayakkabıya, çantadan aksesuara farklı ürün kategorilerinde en yeni kadın ve erkek koleksiyonları ile ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi yaşatıyor.

Modern dekorasyonu ve ferah atmosferiyle dikkat çeken Beymen Club Kıbrıs, uzman satış danışmanlarıyla hafta içi 10:00 – 19:30, Cumartesi 10:00 – 20:00saatleri arasında Dereboyu-Metehan yolunda hizmet veriyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023, 19:36