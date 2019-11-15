Bıçakla saldırdı, üç yerinden yaraladı

Çatalköy’de bugün günün ilk saatlerinde gerçekleşen kavgada bir kişinin yaralandığı ve bir kişinin tutuklandığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre, Çatalköy’de Şht Kamil Dimililer Caddesi üzerinde saat 02:00 sıralarında B.Ö. (E-35), evinin yakınında kız arkadaşı ile tartışan A.G. (E-29)’yi uyarması üzerine aralarında çıkan tartışma sonucu , A.G. tasarrufunda bulunan bıçak ile B.Ö.’yü ağır yaraladı.

Bel ve göğsünden yaralanan B.Ö. kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sevk edilerek yapılan tedavisi sonrası cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

Zanlı A.G. Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam etmektedir.