Bıçaklı: "Asgari ücret ivedi olarak değişmeli"

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Tütk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, asgari ücretin ivedi olarak değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, dövizin yükseldiği, hayat pahalılığının her gün arttığı bir dönemde çalışanların, emeklilerin,özelliklede özel sektörde sendikasız çalıştırılan işçilerin alım gücünün gün geçtikçe ciddi şekilde azalmakta olduğunu ve açlık sınırının altına düştüğünü belirtti.

Bıçaklı, “Bu nedenlerden dolayı yılın ortasına geldiğimiz bu günlerde Asgari Ücretin günün koşulllarına uygun olarak dört kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebileceği bir noktaya getirilmesi için başta Çalışma Bakanı olmak üzere Hükümetin çok ivedi olarak Asgari Ücret komisyonunu toplantıya çağırarak yılın ikinci asgari ücretini belirlemeli ve Temmuz ayından itibaren uygulamaya koymalıdır” dedi.