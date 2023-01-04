Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, “asgari ücretliler açlığa mahkum edildi.” dedi.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 2022 yılında, insanların ihtiyacı olan bütün tüketim maddelerine sürekli olarak yapılan zamlarla çalışanların, emeklilerin özellikle de özel sektörde asgari ücretle çalıştırılan işçilerin alım gücünün en az yüzde 300 oranında gerilediği kaydedildi.

“Bu çerçevede evine ekmek, süt, şeker, pirinç, et, peynir gibi temel tüketim maddelerini götüremeyen hasta olan aile bireylerine ilaç alamaz duruma getirilen çalışanlarla yine alay edercesine 2022 yılının Toplam Hayat pahalılığı artışını bile Asgari Ücretlilere vermediler.” İfadelerini kullanan Bıçaklı, bir yandan 80 bin TL maaş alan vekillerin 2022 yılında toplam yüzde 90 Hayat Pahalılığı artışı alırken 7 bin TL Maaş alan Asgari Ücretlilere yüzde 75 artış verildiğini ileri sürdü.

2022 yılında meydana gelen devletin belirlediği Hayat Pahalılığı toplamının Asgari Ücretlilere uygulanması ve Yeni Asgari Ücretin de buna göre 14 bin 700 TL olması gerektiğini dile getiren Bıçaklı, “Türk-Sen olarak dün belirlenen Asgari Ücreti reddediyoruz ve Asgari ücretlileri açlığa mahkum eden bu zihniyeti kınıyoruz.” ifadelerini kullandı.