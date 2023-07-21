Bıçaklı: “Kıb-Tek’i topluma hizmet veremez duruma getirmek için her şeyi yapıyorlar”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, “yöneticilerin, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu (Kıb-Tek) batırıp, topluma hizmet veremez duruma getirmek için her şeyi yaptığını” ileri sürdü.

Bıçaklı yazılı açıklamasında, “yıllardır El-Sen ve Türk-Sen olarak yaptıkları ikaz ve eylemlere rağmen bilerek ve isteyerek, Kıb-Tek’e hiçbir yatırım yapılmadığını” savundu. Bıçaklıi “Aksa ile gizlice 15 yıllık sözleşme imzalanıp, toplumun ekonomik olarak ciddi külfet altına sokulduğunu” öne sürdü.

“Kıb-Tek Genel Müdürünün özellikle son zamanlarda kendi asil görevlerini yapmak yerine Aksa’nın memuru gibi davrandığını” iddia eden Bıçaklı, “Kıb-Tek ve personelin çalışmalarının engellenmesi ve topluma verimli hizmet verilmemesi için elinden geleni yapmaktadır” dedi.

Türk-Sen olarak El-Sen’in verdiği mücadeleye destek belirten Bıçaklı, geçmişte olduğu gibi bugün de El-Sen’in yanında olacaklarını ve birlikte hareket edeceklerini kaydetti.