Bican: “Güzelyurt halkı sosyal belediyecilikle tanışacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı olarak açıkladığı Osman Bican, seçilmesi durumunda, yapacakları projelerle Güzelyurt halkının sosyal belediyecilikle tanışacağını söyledi.

Güzelyurt Belediye kreşleri açacakları vaadinde bulunan Bican, Güzelyurt Belediyesi’nin eğitim alanında zorunluluklarını yerine getirmesi gerektiğine dikkat çekti.

CTP’den verilen bilgiye göre Bican, Güzelyurt Özgürlük İlkokulu’nu, Güzelyurt Meslek Lisesi’ni ve Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Osman Bican’a, CTP Güzelyurt İlçe yöneticileri de eşlik etti.

Ziyaretlerde konuşan CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican, Güzelyurt halkının artık sosyal belediyecilikle tanışması gerektiğine dikkat çekti.

Yıllardır Güzelyurt’un kısır bir döngü içerisinde olduğunu savunan Bican, çok basit dokunuşlarla da kentin değişip gelişebileceğini ifade etti.

Gelecek seçimlerin her açıdan önemli olduğuna dikkat çeken Bican, "özelde Güzelyurt’un genelde ise ülkenin kaosa sürüklendiğini" dile getirdi.

Eğitimle ilgili projelerini de paylaşan Osman Bican, Güzelyurt’ta kreş açacaklarını vurguladı.

“Güzelyurt Belediyesi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecek” diyen Bican, Güzelyurt sokaklarında sadece engellilerin değil, gençlerin bile yürüyemediğini iddia etti.

Bican, söz konusu durumun kabul edilebilir olmadığına dikkat çekerek, sözde değil, gerçek anlamda her kesimin dostu olacak bir kent yaratmak için yola çıktıklarını, Güzelyurt’un çok daha iyisini hak ettiğini söyledi.